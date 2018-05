"Koh-Lanta" : le candidat accusé d'agression sexuelle clame son innocence

publié le 18/05/2018 à 02:51

"Je suis innocent". Dans un entretien à Télé Star, l'ancien candidat de Koh-Lanta, Eddy G., revient sur les accusation d'agression sexuelle à son encontre. Libéré de sa garde à vue, il nie les faits qui lui sont reprochés par Candide Renard.



Arrêté lundi 14 mai à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il a été entendu par les enquêteurs de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Une garde à vue qui l'a "choqué". "J'ai suivi les policiers, et, comme je n'ai rien à cacher et que je suis innocent, je n'ai même pas attendu que mon avocat arrive pour commencer à m'expliquer", raconte-t-il à Télé Star.

Le candidat souligne que, durant sa garde à vue, Candide Renard "a refusé la confrontation" avec lui. Il revient également sur la nuit des faits, entre le 4e et 5e jour de tournage. La jeune femme affirme s'être réveillée alors qu'il l'aurait "embrassée sur la bouche avant de pratiquer des attouchements sous ses vêtements", selon une source judiciaire à France Bleu Sud Lorraine.

Une version qu'Eddy G. nie en bloc. "Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. Candide, elle, était plus loin. Quand les cameramans sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement", affirme-t-il.