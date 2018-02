Eure : une sexagénaire retrouvée dévorée par ses six chiens

publié le 17/02/2018 à 03:34

Une découverte macabre. Une femme d'une soixantaine d'années a été retrouvée dévorée par ses six chiens dans son appartement de Rouvray, dans l'Eure. Ses voisins, qui s'inquiétaient de ne plus la voir promener ses chiens depuis trois semaines, ont donné l'alerte à la gendarmerie mardi 13 février, rapporte Ouest-France.



Dans le logement, les gendarmes n'ont retrouvé que le crâne et quelques os de la sexagénaire. Sur les six chiens avec lesquels elle vivait, seuls cinq étaient présents, affamés et enfermés depuis trois semaines. Les enquêteurs pensent que les cinq survivants ont mangé le sixième chien.

L'enquête s'annonce très compliquée pour les gendarmes. Si des analyses et des autopsies vont être pratiquées sur le crâne de la sexagénaire, il sera très difficile d'établir une date et une cause de décès. Cette femme, qui était malade, est-elle décédée naturellement avant d'être dévorée par ses chiens ? Ou a-t-elle été attaquée par ses animaux ? Dans l'attente d'une réponse, les chiens ont été examinés par un vétérinaire mais n'ont pas été euthanasiés. Ils ont été confiés à la commune.