publié le 20/04/2018 à 12:35

Fin janvier, le mari d'Alexia Daval a avoué le meurtre de son épouse. Jonathann Daval avait expliqué qu'il ne voulait pas la tuer mais qu'ils en étaient venus aux mains lors d'une dispute conjugale et qu'il l'avait étranglée en tentant de la maîtriser.



Selon son avocat, maître Randall Schwerdorffer, son état de santé est préoccupant. Il va de mal en pis depuis ses aveux. Il a d'abord été mis à l'isolement dans la prison, puis il a été admis fin mars dans l'unité carcérale d'hospitalisation psychiatrique de la maison d'arrêt de Dijon. C'est un service de 20 places pour les détenus souffrants de troubles psychologiques ou psychiatriques. Certains détenus qui ont besoin de soins particuliers y restent 24h/24, c'est le cas de Jonathann Daval.

Il y est particulièrement observé et surveillé par le personnel soignant et carcéral. Il est extrêmement amaigri et profondément éprouvé moralement selon son entourage judiciaire. Un tel état qu'il empêche pour le moment toute poursuite de l'enquête. Jonathann Daval n'a été entendu qu'une seule fois par le juge, le 9 mars dernier.

