publié le 29/03/2018 à 15:42

Jeudi 29 mars, une Peugeot 207 noire a foncé sur deux militaires. Les faits se sont passés au 7e Bataillon de chasseurs alpins (BCA) de Varces-Allières-et-Risset, dans le département de l'Isère. Peu après 8 heures, un homme, dont les motivations sont encore inconnues, a tenté de renverser des militaires de la 27e brigade d'infanterie de montagne, clairement identifiables, avant d'en insulter d'autres puis de prendre la fuite, selon le colonel Benoît Brulon, porte-parole de l'Armée de Terre.



"Il a menacé verbalement six ou sept militaires qui faisaient un footing. Il a insulté un deuxième groupe de militaires qui sortaient faire un footing et qui l'ont perdu de vue. À leur retour, il leur a foncé dessus. Les militaires ont réussi à remonter sur le trottoir sans être écrasés. Les gendarmes ont bouclé la zone et ont lancé les poursuites et côté militaire nous avons renforcé le périmètre de sécurité", a-t-il précisé.

Il n'y a aucun blessé, selon une information du Dauphiné Libéré, confirmée par RTL."Il semble qu'il y avait manifestement une vive rancœur envers les militaires", a commenté le parquet, sans plus de détails.

Varces est située au sud de l'agglomération grenobloise. Crédit : Google Map

Deux suspects interpellés

L'homme soupçonné d'avoir foncé en voiture sur des militaires ce jeudi matin a été interpellé à Grenoble. La police nationale a fait état sur son compte Twitter de l'interpellation d'un individu, place du marché de l'Arlequin, à Grenoble.



Une seconde interpellation a également eu lieu quelques minutes plus tard. La police national a ainsi annoncé que la propriétaire du véhicule avait été arrêtée par la BRI sur la commune d'Échirolles.

Un acte délibéré et préparé ?

L'acte est délibéré : le conducteur était stationné devant la caserne plusieurs minutes avant les faits. La cellule de communication du gouverneur militaire de Lyon a indiqué qu'il était "accompagné d'une passagère".



Après avoir menacé verbalement en français et en arabe un premier groupe de militaires et tenté de renverser un deuxième groupe, le conducteur a pris la fuite au volant de la voiture, qui utilisait une fausse plaque d'immatriculation. Le véhicule utilisé aurait pu être volé ou emprunté à la compagne du conducteur, mercredi 28 mars.



Le parquet antiterroriste n'est pas saisi

L'antenne de Grenoble de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon a été saisie. Une enquête de flagrance pour tentative d'homicide a été ouverte par le parquet de Grenoble, le parquet antiterroriste n'étant pas saisi.



Les autorités locales, interrogées par le quotidien régional en début de journée jeudi 29 mars, estiment qu'"il est encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit d'une tentative d'attentat". Cette caserne accueille l'état-major de la 27e BIM, le 93e régiment d'artillerie de montagne (RAM) et le 7e bataillon de chasseurs alpins (BCA), soit près de 2.000 hommes et femmes.