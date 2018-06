publié le 21/06/2018 à 18:04

Moment des plus étranges ce jeudi 21 juin, à l'hôpital de Hyères, dans le Var. Un homme s'est présenté au service des urgences de l'établissement avec un sac à viande, affirmant qu'il se trouvait en possession d'un corps dans le coffre de son véhicule, comme le raconte Var Matin.



La voiture a été ouverte et après une suite de vérifications, il s'est avéré qu'aucun corps n'était présent. L'homme avait un comportement suspect et souffrait de troubles de la personnalité. Il a finalement été conduit au centre psychiatrique de Pierrefeu-du-Var, à quelques kilomètres au nord de Hyères.

La matinée n'a pas été des plus calmes au centre hospitalier de la ville. Plus tôt dans la matinée, une équipe de déminage avait été réquisitionnée "pour inspecter une valise suspecte découverte par des membres du personnel qui, finalement ne contenait qu'un pyjama et quelques effets personnel", raconte Var Matin.