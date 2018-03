René Frégni : "La lecture aide les détenus à rester en contact avec la réalité"

publié le 31/03/2018 à 00:08

Pour des détenus de longue peine quel est le plus difficile à aborder lors de la sortie de prison ? René Frégni, écrivain et animateur d'atelier d'écriture en prison, confie que pour la plupart de ces détenus qui sortent après 20 ans de prison ou plus, la réinsertion est extrêmement difficile. "C'est beaucoup plus difficile d'être un clochard dehors que d'être nourri trois fois par jour. Donc souvent il y a une nostalgie de la prison".



Dans le cas de Michel Cardon, un des plus vieux détenus de France qui va sortir après 40 ans derrière les barreaux, la situation est différente. Selon René Frégni, "il a tellement été défavorisé et oublié de tout le monde qu'il va être choyé parce qu'il est médiatique". Son cas est donc différent de la plupart des détenus qui sortent de prison et qui ont de grandes difficultés à se réintégrer.

C'est un problème de repère. "Certains sont déconnectés. Quand tu as tourné pendant 20 ans dans 9 mètres carrés, même quand tu es dehors tu y retournes, tu ne peux plus te réinsérer". René Frégni organise des groupes de lectures pour aider ces détenus. "La lecture aide, surtout pour rester en contact grâce à l'imaginaire", confie-t-il, "lors de la réinsertion même si vous n'avez pas vécu la réalité pendant 20 ans, l'imagination aide à rester en contact".