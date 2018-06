publié le 13/06/2018 à 15:00

Jacquie et Michel, c'est un site spécialisé dans le porno domestique. Le X comme à la maison, comme chez vous. Avec des amateurs et des amatrices filmés dans une cuisine, un garage ou dans un bateau gonflable.



Une jeune fonctionnaire qui avait besoin d'argent avait elle aussi signé un contrat avec la maison de production. Sans imaginer que ses trois vidéos, tournées notamment aux abords d'une gare puis dans un pavillon, allaient lui causer les pires ennuis. Moqueries, allusions salaces, rumeurs sur son lieu de travail... L'actrice d'un jour a donc demandé à Jacquie et Michel de retirer ces vidéos X, au nom d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne : le droit à l'oubli.

Peu de demandes aboutissent, mais là la discussion s'est conclue par un accord. Les images, visionnées plus de six millions de fois, malgré une absence totale de scénario, ne sont plus sur le site. Mais il faudra beaucoup plus de temps pour que le numéro d'acrobate de cette jeune femme, piraté et copié, ne soit plus du tout visible sur internet.