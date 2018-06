publié le 11/06/2018 à 20:31

Une affaire chaude, et même brûlante puisqu'il s'agit d'un trafic international de chaudières. Comme quoi même pour les délinquants, il n’y a plus de saison. Ce sont les gendarmes qui ont démantelé ce gang de Moldaves et de Roumains qui sévissait sur des chantiers de construction dans l'Ouest de la France.



Avec effectivement une passion torride pour les chaudières, toutes marques confondues. Une soixantaine de cambriolages, une centaine d’appareils dérobés sans compter ce qui va avec, disjoncteurs et robinets.

Le gang chargeait le tout dans des camionnettes puis brûlait les étapes jusqu'en Moldavie. Direction Chisinau la capitale moldave devenue subitement la capitale mondiale de la chaudière puisque les prix étaient depuis quelque temps imbattables.

Onze mises en examen dans ce dossier. Voleurs, receleurs, guetteurs et chauffeurs de camionnettes. Onze personnes qui se retrouvent au frais pour avoir un peu trop joué avec le feu.