publié le 11/06/2018 à 13:43

Ce musicien, c'est notamment l'auteur de ballets comme Le Lac des Cygnes, La Belle au Bois Dormant, une demi-douzaine de symphonies, quatre concertos. Piotr Ilitch Tchaïkovski a été foudroyé par le choléra à l'âge de 53 ans, en 1893, après avoir vécu dans cette ville de Klin.



Sa maison est au fil des années devenu un musée, le siège d'une fondation. Mais l'URSS, puis la Russie se sont obstinément opposées à ce qu'on dévoile un carton rempli de lettres personnelles qui ne contenait pas pourtant des secrets d'État, mais des lettres d'amour.

Si ces courriers sont si embarrassants, c'est qu'ils racontent une intimité de Tchaïkovski dont la Russie ne veut pas entendre parler. Tout simplement l'homosexualité du musicien. Sujet connu en Occident, mais tabou au temps de l'URSS, et toujours sensible dans la Russie de Poutine. D'où ces obstacles.

Les autorités ont tout fait pour que ce fameux carton reste dans les oubliettes. Avec une petite ouverture toutefois en 2009. Puis des livraisons au compte-gouttes. Des lettres où effectivement le musicien ne cache rien de ses préférences amoureuses et sexuelles.

Pas de publication in extenso en Russie

Des courriers où il évoque notamment un jeune employé de maison "au visage angélique" ou encore un musicien avec qui il travaille. Un secret que Moscou a tenté de verrouiller, craignant que l'homosexualité de l'un de ses plus grands compositeurs ternisse l'image du pays.



Et c'est toujours le cas. Puisque si ces lettres commencent à être publiées en Occident, elles ne le toujours sont pas in extenso en Russie. Certains passages ont disparu. Comme quoi plus d'un siècle après la disparition de Tchaïkovski, la censure a la vie dure.