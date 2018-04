Deux ans après le suicide d'un homme, la SNCF demande des comptes

publié le 30/04/2018 à 20:24

Aurore, une habitant de Chauny, dans l'Aisne, a perdu son mari il y a presque deux ans. Ce dernier s'est suicidé en se jetant sous un train. Un événement douloureux qu'elle est contrainte de revivre actuellement.



Il y a quelques jours, elle a en effet reçu un courrier de la SNCF. Le géant ferroviaire lui réclame les coordonnées de l'assurance de son défunt mari. "Leur lettre signifie qu'il fallait que je leur fournisse la responsabilité civile de mon mari pour qu'il se fasse rembourser des frais occasionnés lors de son suicide. Mais étant décédé, il n'y a plus de responsabilité civile", explique-t-elle au micro de RTL.

Après avoir contacté l'entreprise française, cette dernière évoque des "frais matériels" mais aussi des "retards". "Le corps de mon mari aurait détérioré un rail, un câble et qu'on demande le remboursement je suis d'accord... Mais pas deux ans après, s'insurge-t-elle. Quand vous avez un sinistre, vous avez cinq jours".

Dorénavant, Aurore ne veut plus entendre parler de la SNCF. "Ça ne rime plus à rien et ça remue le couteau dans la plaie", déplore-t-elle. Avant de conclure : "Qu'ils me foutent la paix".