Aulnay-sous-Bois : Théo et quatre membres de sa famille placés en garde à vue

publié le 05/06/2018 à 09:28

Quartier quadrillé, et forces de l'ordre mobilisées. Mardi 5 juin, Théo, jeune homme blessé lors d'un contrôle de police à Aulnay-sous-Bois en 2017, son frère ainsi que trois autres membres de sa famille ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont visés par une enquête pour "escroquerie en bande organisée, abus de confiance et blanchiment".



L'interpellation a eu lieu vers 6 heures du matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en juin 2016, écrit Le Parisien. Les cinq suspects sont accusés d'avoir détourné plusieurs centaines de milliers d'euros de fonds publics grâce à un système d'emplois aidés fonctionnant dans trois associations.

"À chaque fois, les salariés étaient recrutés sous contrat d’avenir par Michaël Luhaka (le frère de Théo) mais n’étaient jamais payés et l’Urssaf ne percevait pas les cotisations. Sauf quand il s’agissait de proches." note le quotidien. Dans le cadre de ce système, Théo aurait touché 52.000 euros. Son avocat plaide une simple mauvaise gestion des comptes.