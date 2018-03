Des prothèses dentaires cuites au micro-ondes

publié le 11/03/2018 à 08:52

La start-up Opti'wavesveut révolutionner le métier de prothésiste. Elle est installée dans les laboratoires de l'école des Mines de Saint-Etienne. La spécialité des chercheurs qui y travaillent est depuis 109 ans le travail sur la cuisson de la céramique. La performance qu'ils ont réalisée est de faire passer le frittage (la cuisson) d'une prothèse dentaire de 8 heures à moins d'une heure.



Pour cela, ils font cuire les prothèses dans un four à micro-ondes. Evidemment on ne parle pas d'un four à micro-ondes banal. Celui du laboratoire fait 200 kilos. À terme, pour les professionnels, il devrait peser 15 kilos. Et dans ce four à micro-ondes, la température monte à 1500 voire 1600 degrés.

Tous les tests qui ont été réalisées pour fabriquer des prothèses entièrement en céramique (pas celles qui comprennent aussi une partie métallique) ont donné des résultats excellents. Tous ont été faits avec les différents matériaux dentaires déjà utilsiés. On part d'une matière très poreuse, friable et la cuisson permet d'obtenir la prothèse qui ressemble à une vraie dent.

Fournir des prothèses plus rapidement aux dentistes

Cette cuisson au micro-ondes permet de fabriquer les prothèses plus vite. On peut donc en faire davantage dans une journée, donc gagner en productivité et peut-être réduire les coûts. Ca donne aussi la possibilité de fournir les prothèses plus rapidement aux dentistes, en 48 heures et ainsi de diminuer le nombre de prothèses fabriquées à l'étranger. Un quart des 11 millions de prothèses posées chaque année en France sont fabriquées hors de nos frontières, dans des pays low-cost.



Pour l'instant, ce four à micro-ondes n'est pas du tout en phase d'industrialisation, il n'est pas encore fabriqué. Mais les inventeurs, ces chercheurs des Mines de Saint-Etienne, sont en train de démarcher les fabricants de fours actuels pour fournir aux prothésistes dentaires ce four à micro-ondes.



À terme, on pourra également utiliser ce procédé de cuisson rapide dans l'automobile pour la fabrication des bougies, ou dans le domaine médicale pour des prothèses de hanche. Le domaine du luxe peut aussi être concerné par exemple pour fabriquer des verres de montre en céramique transparente.