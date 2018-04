et AFP

publié le 12/04/2018 à 17:10

Les éléments de preuve ne sont pas suffisants. Les quatre dernières personnes, dont une policière, qui se trouvaient encore en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat à Magnanville ont été remises en liberté jeudi 12 avril, a indiqué une source judiciaire. La juge d'instruction a levé ces gardes à vue "en l'absence d'éléments suffisamment incriminant à ce stade", ajoute cette source.



Une policière, ses deux enfants présentés comme radicalisés et une de leurs amis étaient interrogés par les enquêteurs depuis lundi 9 avril. La garde à vue de deux autres personnes avait déjà été levée. Cette ancienne déléguée départementale du syndicat Alliance Police nationale aurait pu donner accès par négligence à l'adresse de Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, assassinés en juin 2016 dans leur pavillon de Magnanville (Yvelines).

Une fichée S logée chez la policière

La policière avait logé pour un temps une amie de sa fille, sans savoir qu'elle était fichée S. Radicalisée, cette jeune femme de 25 ans est depuis mise en examen et incarcérée dans une affaire de filière de départ vers la Syrie. Elle avait un lien "indirect" avec Larossi Abballa, le jihadiste qui a assassiné les deux policiers.

Les enquêteurs se demandent si elle aurait pu profiter de son passage chez la policière pour consulter des documents syndicaux, et récupérer par exemple le nom et l'adresse du couple que Larossi Abballa prendra pour cible quelques semaines plus tard.