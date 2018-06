et Éléonore De Marnhac

publié le 11/06/2018 à 11:22

La gendarmerie a lancé ce lundi 11 juin deux appels à témoins sur deux disparitions non élucidées recensées par la cellule Ariane, chargée de retracer le passé de Nordahl Lelandais. Ces appels à témoins concernent les disparitions de Nelly Balmain en 2011 et d'Éric Foray en 2016.



Selon l'avocat des familles des disparus, Bernard Boulloud, cette mesure est "excellente". "Les magistrats instructeurs peuvent et doivent mettre en place (ces appels à témoins) maintenant (...) il faut tenter de raviver les mémoires. Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose", explique-t-il.

Selon lui, les familles des victimes également "très satisfaites de cette mesure" car elles "étaient dans l'absolue ignorance de ce qui c'était passé jusque là, le parquet ne les renseignait pas". Pour elles, "c'est plus qu'une lueur d'espoir".

L'avocat regrette par ailleurs la manière dont les enquêtes avaient été menées à l'époque. "Tout n'a pas été fait comme on aurait dû le faire (...) il faut agir tout de suite et cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait de manière coordonnée", déplore-t-il.



Si Bernard Boulloud a déclaré aux familles que "Lelandais, dans [leur] grand malheur c'est [leur] chance car il va permettre de ressusciter ces deux enquêtes qui sont enterrées", il avait également prévenu "qu'il ne fallait pas forcément s'attendre à ce que ça soit Lelandais derrière ces disparitions".



Pour le criminologue Stéphane Bourgoin, Nordahl Lelandais a "une personnalité de psychopathe, responsable de ses actes, qui est un manipulateur et un menteur". À tel point que que l'expert estime que l'ex-maître chiens pourrait être un tueur en série. "Beaucoup de faisceaux d'indice pointent vers cette hypothèse (...) mais il faudra encore des années d'investigations à la cellule Ariane", explique-t-il.