et AFP

publié le 06/04/2018 à 12:09

Une nouvelle piste dans l'affaire Jonathan. Les enquêteurs chargés d'élucider l'enlèvement et le meurtre du jeune garçon de 10 ans en 2004 en Loire-Atlantique sont à la recherche de témoignages sur un sac à dos, près de quatorze ans après les faits.



Dans la nuit du 6 au 7 avril 2004, Jonathan, 10 ans, avait été enlevé dans un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins. Son cadavre avait été découvert quelques semaines plus tard, ligoté et lesté d'un parpaing dans un étang à 25 kilomètres de là.

"Les enquêteurs de la Gendarmerie nationale recherchent des témoignages sur la présence éventuelle d'un sac à dos en cuir marron de type 'besace', possédant des poches ainsi qu'un lacet sur le dessus pour le fermer, qui aurait pu être découvert en avril ou mai 2004 dans les environs de Saint-Brévin-les-Pins ou de Guérande", a indiqué la gendarmerie dans un appel à témoins diffusé vendredi 6 avril.

Les enquêteurs sont à la recherche de "toutes les personnes susceptibles d'apporter des renseignements sur ce sac à dos ou sa découverte". Ils ont également interpellé les services d'objets trouvés des mairies à proximité.

Des centaines de prélèvements ADN

Depuis le meurtre de Jonathan il y a 14 ans, la gendarmerie a effectué des centaines de prélèvements ADN, jusque-là sans avancée décisive. En 2011, un appel à témoins avait déjà été lancé par les enquêteurs et le parquet de Saint-Nazaire après la découverte d'une série d'agressions sexuelles dans des centres de vacances de la région entre 1982 et 1998. Outre cette piste locale, plusieurs hypothèses, notamment celle d'un tueur en série allemand, ont été étudiées.



Un numéro vert (0800.007.822) et une adresse mail (celluledisparition44@ gendarmerie.interieur.gouv.fr) ont été mis en place pour toute personne disposant d'informations sur le sac à dos recherché.