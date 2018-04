L'affaire Jonathan/En partenariat avec Le Parisien/Aujourd’hui en France

publié le 10/04/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir une émission en partenariat avec Le Parisien/Aujourd’hui en France. Nous revenons sur une affaire non élucidée, le rapt et le meurtre d’un petit garçon âgé de 10 ans, Jonathan Coulom, enlevé, alors qu’il était en classe de mer, dans un centre de vacances de Saint-Brevin-les-Pins, en Loire-Atlantique, dans la nuit du 6 au 7 avril 2004. Son corps sans vie a été retrouvé six semaines plus tard, le 19 mai, à la surface d'un étang de Guérande, ligoté et lesté d’un parpaing. Malgré une enquête d'une ampleur exceptionnelle, son meurtrier n'a toujours pas été identifié.

Mais l’espoir renaît aujourd’hui car les gendarmes de la section de recherche de Rennes viennent de lancer un nouvel appel à témoin qui pourrait enfin leur permettre d’élucider cette énigme. Nous revenons sur l’ensemble de l’affaire avec mes invités, gendarmes, avocats et journalistes…



Toute personne résidant ou étant passée en Loire-Atlantique au moment des faits, à savoir en avril 2004, et ayant croisé ou hébergé le possesseur d'un tel sac est invitée à contacter la gendarmerie sur le numéro vert 0800 007¿822 ou sur le mail cellule-disparition-44@gendarmerie.interieur.gouv.fr.







Nos invités

Timothée Boutry, journaliste au Parisien qui signe une page entière aujourd’hui sur l’affaire Jonathan, Nicolas Bauby, correspondant RTL à Nantes, Maitre Cathy Richard du barreau de Pontoise, elle est l’avocate de la grand-mère de Jonathan.



.