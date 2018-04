publié le 03/04/2018 à 20:50

Il est le producteur star d'Astérix et de The Artist. Mais aujourd'hui, Thomas Langmann est au bord de la ruine, et sa femme l'accuse de violences et de harcèlement. Portrait d'un nabab aux pieds d'argile.



Au poker comme dans la vie, il en a bluffé plus d'un. "Ce mec est couillu, dit Guillaume Canet, c'est un combattant." Langmann, enfant aux grands yeux doté d'un appétit d'ogre. Petit format, mais peur de rien. "Ta force, c'est ton inconscience", lui disait sa mère. À 17 ans, il invite Alexandre Jardin au Fouquet's pour lui acheter les droits de son premier livre. À 20 ans, il drague Miou Miou, qui a en a 20 de plus. Et à 22 ans, il monte sa propre société de production.

Il n'est pas très cultivé mais c'est un instinctif, et un joueur. Pour produire Mesrine, il a hypothéqué sa maison et sa société. Pour The Artist, il a apporté sa caution personnelle. C'est comme ça qu'il est devenu le premier producteur français sacré à Hollywood. Le cinéma, c'est son milieu naturel. Pourtant, rien n'était écrit.

Une enfance chaotique

Le fils de Claude Berri a toujours vécu dans un film. Les dîners de famille de son enfance, c'est avec Delon, Coluche, Depardieu. Mais son horizon, sa passion, c'est sa mère. Elle est la seule qui croit en lui. Elle est aussi son premier drame. Dépression, séjours à Sainte-Anne. Thomas a 8 ans et il se retrouve seul. Petit garçon livré à lui-même, trimbalé de pension en boîte à bac.



De plus en plus seul au fil des années : son oncle Jean-Pierre, producteur flamboyant et défoncé, se suicide en 1985. Sa mère en 1997 et son frère en 2002, après une chute qui l'a rendu tétraplégique. Claude Berri, lui, disparaît en 2009... Mais a-t-il jamais été là ? Son fils, il lui a donné de l'argent, mais il ne lui a jamais fait de cadeaux. Juste la hargne en héritage, et une enfance sans repère.

"Quelque chose de trouble en lui"

Et dans le Thomas Langmann d'aujourd'hui, il y a encore ce gosse perdu. "Un diamant mal taillé", disait son oncle. Tombé tôt dans la drogue, noceur et flambeur généreux dans ses virées nocturnes avec ses amis Dujardin, Lellouche, Bedos. Thomas no limit, jusqu'à la violence. Un coup de boule à l'agent de Benoit Magimel. Des coups, déjà, sur sa première compagne.



"Il y a quelque chose de trouble en lui", dit un agent célèbre. Une certaine fascination pour les truands. Langmann précise : "Je suis attiré par les gentlemen et les gangsters. J'aime la force tranquille ou la force brute." Il est brut, rarement tranquille. Le passé ne passe pas. Quand il a reçu son Oscar, il s'est penché vers Alain Terzian pour lui demander : "Tu crois que Papa et Maman seraient contents ?"