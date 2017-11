publié le 26/11/2017 à 10:45

Un total de 21.000€ par adulte et 8.500€ par enfant. C'est à ce prix-là que le village d'Albinen, en Suisse, pourrait bien accueillir chacun de ses nouveaux habitants. L'idée a été lancée par plusieurs jeunes de la commune et sera soumis à un vote le 30 novembre, comme le rapporte La Tribune de Genève.



Plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier de cette subvention. Il faut être âgé de moins de 45 ans et s'engager à vivre dans le village pour une période d'au moins 10 ans. Les nouveaux arrivants devront aussi investir 175.000 euros dans la commune et leur habitation devra être leur résidence principale.

Cette initiative permettrait de lutter contre le dépeuplement du village. Pour financer ce projet, la municipalité envisage de créer un fonds approvisionné annuellement à hauteur de plus de 85.000 euros.



Dernièrement, le départ de plusieurs familles a entraîné la fermeture de l'école d'Albinen. Les enfants restants doivent désormais se rendre dans l'établissement d'un village voisin à 20 minutes en bus.