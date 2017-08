Un village français parmi les 10 meilleurs endroits pour vivre sa retraite

publié le 24/08/2017 à 03:16

À la recherche d'une retraite paisible ? D'après la chaîne de télévision américaine, Saint-Chinian fait partie des 10 meilleures destinations du monde. Avec quelques 2.000 habitants, ce village de l’Hérault rassemble tous les critères pour une retraite idéale. Une commune qui a "pour première richesse : son climat, les paysages et les habitants", peut-on lire sur son site internet. Et dans le classement de la CNBC, le village peut se féliciter d'arriver en cinquième position, dépassant ainsi Kuala Lumpur, Lisbonne ou Budapest.



La chaîne américaine vente ainsi une "véritable expérience française" de cette commune située entre mer et montagne. Petit village paisible, Saint-Chinian arbore également de somptueux paysages verdoyants, de vignes et de collines.

En première position de ce top 10, la CNBC place la région de l'Algarve, au sud du Portugal. La capitale maltaise, La Valette, arrive en seconde position, devançant Mazatlán, à l'ouest du Mexique. Juste devant Saint-Chinian, en 4ème position du classement de la CNBC, on retrouve la région italienne des Abruzzes. Pour établir son classement, la chaîne américaine a pris en considération plusieurs éléments, notamment le coup de la vie, la sécurité, les loisirs ou les conditions environnementales.