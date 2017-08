publié le 12/08/2017 à 16:07

La vidéo ne dure qu'une dizaine de secondes. Mais elle a suffi a relancé un véritable débat au Maroc. Dans cette séquence, on y voit une femme habillée en jean et tee-shirt, visiblement prise de panique, poursuivie par de nombreux hommes qui tentent de l'encercler sur une avenue de Tanger, dans le nord du Maroc. Ces images ont suscité des réactions particulièrement contrastées sur les réseaux sociaux. Si certains désapprouvent ce comportement, d'autres s'en sont pris à la victime en jugeant sa tenue "indécente".



Mais les médias locaux et défenseurs des droits de l'Homme ont immédiatement condamné le harcèlement de la jeune femme. Dans un pays qui se veut, selon les discours officiels, chantre d'un islam tolérant et où les femmes n'ont pas l'obligation de porter le voile, marcher seule dans la rue relève parfois du parcours de la combattante : elles y subissent fréquemment remarques désobligeantes et insultes.

Mustapha Ramid, ministre d'État chargé des droits de l'Homme, joint par l'AFP, concède que la loi marocaine "condamne le harcèlement des femmes au travail, mais pas dans les espaces publics". Mais les choses pourraient bien évoluer dans les prochains mois. Il assure qu'un projet de loi "complet" qui criminalise les violences à l'égard des femmes, incluant pour la première fois le harcèlement dans les lieux publics, est en cours d'adoption au Parlement.



Le harcèlement de rue, un "sport national" au Maroc

Une chose est sûre, les médias marocains n'ont pas attendu la promulgation de cette loi pour dénoncer ce comportement. Après la publication de cette vidéo, nombreux tirent la sonnette d'alarme. Hespress.ma, le site d'information le plus lu du royaume, assure que cette "traque remet sur le devant de la scène la question du harcèlement sexuel" alors que le site Ladepeche.ma interroge sur la place du harcèlement comme "sport national".



En termes de violences à caractère sexuel ou sexiste, le Maroc présente un bilan pour le moins déplorable : près de deux Marocaines sur trois sont victimes de violences, selon des chiffres officiels. Et les lieux publics sont les endroits où la violence physique à leur égard est la plus manifeste.