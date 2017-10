VIDÉO - Incendies au Portugal : un conducteur se filme, cerné par les flammes

publié le 17/10/2017 à 10:53

Une vidéo impressionnante. Renato Teixera, un automobiliste portugais s'est filmé, alors qu'il circulait de nuit sur une autoroute bordée par une forêt ravagée par les flammes, alors que le Portugal et l'Espagne font face à de graves incendies.



Sur les images prises par le témoin, on voit que des feux déciment une forêt située à une centaine de mètres de la route sur laquelle il circule. Mais peu à peu, à mesure qu'il poursuit son parcours, les flammes se rapprochent de l'autoroute, et il se retrouve pris au piège, encerclé par l'incendie. Des volutes de fumée recouvrent alors totalement la route, de même que des braises ardentes.

"Quelle chaleur, mon Dieu", s'exclame Renato Teixera, dont la voix traduit l'angoisse. Finalement, à la fin de la séquence, l'automobiliste dépasse la zone critique. Sa vidéo, qu'il a publiée sur Facebook, recense 1.9 million de vues.



Depuis le dimanche 15 octobre, des feux ont touché des zones forestières situées au Portugal et au nord-ouest de l'Espagne, après des mois de sécheresse et des températures élevées pour la saison. Mais les vents violents accompagnant le passage de l'ouragan Ophelia ont aussi contribué à attiser les flammes. D'après un dernier bilan, au moins 39 personnes ont été tuées par les incendies au Portugal et en Espagne.