publié le 28/04/2016 à 11:51

C'est ce qui s'appelle une grosse frayeur. Vendredi 23 avril, un père de famille a publié sur sa page Facebook une vidéo glaçante dans laquelle son fils de 6 ans glisse du siège de son wagon et échappe à la barre de sécurité d'un manège. La famille Latham revenait d'une journée au parc Wonderland d'Amarillo, au Texas (États-Unis).



La vidéo montre Delbert Latham et son fils Kaysen, tout juste installés dans un wagon du Mouse Trap ride, un manège de type montagnes russes. Le petit garçon, tout sourire, observe autour de lui au cours de l'ascension du train sur la première montée. Mais quand vient le moment de la descente, ce dernier, comme happé, disparaît brutalement du champ de la caméra.

Pas très grand, l'enfant glisse sur le siège et passe sous la barre latérale de sécurité censée protéger les passagers du manège. Son père le rattrape immédiatement et serre son fils, manifestement choqué, pour le reste de l'attraction. "Le pire dans tout cela, c'est qu'en sortant du manège je suis allé voir le type qui gère le manège et il m'a répondu qu'il savait que cela arrivait parfois ! Ils ont laissé les personnes suivantes monter, en fermant juste le wagon arrière dans lequel nous étions installés", s'est indigné le père. La direction du parc d'attraction a affirmé au site américain people avoir procédé à toutes les vérifications nécessaires.