VIDÉO - États-Unis : un avion se pose en catastrophe sur une route

publié le 24/11/2017 à 10:31

C'est un véritable tour de force. Le 19 novembre, en Floride, dans le comté de Pinellas, un avion a réalisé un atterrissage d'urgence sur une route en raison d'une panne de son seul moteur. Le pilote et son passager sont sortis indemnes de l'accident.



L'homme aux commandes de l'appareil a expliqué aux forces de l'ordre que le moteur avait lâché et qu'il ne pensait pas pouvoir atteindre un aérodrome. Il a donc pris la décision de se poser dans une zone qui lui semblait sûre et dégagée.

Pendant son atterrissage, à seulement quelques mètres du sol, une aile de l'avion a percuté un arbre qui se trouvait le long de la route. L'aéronef a vrillé et s'est écrasé sur le bord de la route sans blesser les deux occupants.



La scène a été filmée par les caméras embarquées de deux voitures de police qui étaient sur place pour répondre à un appel sans lien avec l'accident.