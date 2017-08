publié le 08/08/2017 à 15:13

> #HEYTWITTER

"Hey Twitter". Voilà le titre d'une vidéo qui vise à interpeller le réseau social sur les postes haineux qui traînent dans ses pages à la vue de tous. Un artiste allemand, Shahak Shapira ne supporte plus de voir passer des messages à caractères raciste, homophobe ou encore antisémite sur Twitter.



Après avoir tenté d'en signaler environ 300 et les faire supprimer, il n'a reçu que 9 réponses sur les 6 derniers mois assure-t-il dans sa vidéo publiée sur YouTube le 7 août. Il a donc décidé de réagir et monter une opération médiatique. Son argument : "Si Twitter m'oblige à voir ces choses, ils doivent aussi les voir".

Ainsi, Shahak Shapira s'est muni de bombes de peinture et de pochoirs qui reprennent certains de ces messages pour aller les graffer sur le sol devant le siège allemand de Twitter, à Hambourg. Quelques exemples des "jolis tweets", comme les qualifie avec ironie l'artiste : "L'Allemagne a besoin d'une solution finale pour l'islam" ; "Les nègres sont la plaie de notre société" ; "Retweete si tu détestes les musulmans" ; "Les gays à Auscwhitz". Il conclut sa manifestation par ce dernier message : "Hey Twitter, supprime cette merde".