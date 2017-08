publié le 24/08/2017 à 11:28

Voilà qui ne va pas apaiser les soupçons. Les enquêteurs du Congrès américain ont découvert un e-mail d'un haut conseiller de Donald Trump, dans lequel il évoque des tractations non signalées pour organiser une réunion lors de la campagne présidentielle américaine entre les équipes du candidat républicain et Vladimir Poutine, révèle CNN et que BFMTV rapporte.



Selon les sources de CNN, Rick Dearborn, qui est désormais secrétaire général adjoint de la Maison Blanche, a envoyé un bref mail aux membres de la campagne du candidat pour expliquer qu'un individu tentait d'établir le contact entre les proches de Donald Trump et Vladimir Poutine.

Dans cet e-mail, la personne en question est uniquement désignée par les initiales "WV", ce qui pourrait être une référence au nom de l'État, "West Virginia", la Virginie-Occidentale, indique CNN. Pour le moment, ce sont les seules informations divulguées sur cette personne. Le rôle joué par Rick Dearborn dans cette potentielle tentative de rencontre reste encore à déterminer. Selon l'une des sources anonymes de CNN, Rick Dearborn paraissait sceptique à l'idée de cette demande d'entrevue.



Le courrier électronique aurait été envoyé en juin 2016. Une date loin d'être insignifiante puisque c'est à cette période que l’avocate russe Natalia Veselnitskaya et le fils du président américain, Donald Trump Jr, se sont rencontrés dans la Trump Tower.



Cet e-mail tombe mal pour Donald Trump. Depuis mai dernier, un procureur spécial a été nommé par le ministère de la Justice pour mener une enquête approfondie sur la potentielle collusion entre certains proches du président américain et la Russie au cours de la campagne présidentielle de 2016.