Tensions en Corée : un sous-marin nucléaire américain arrivé

publié le 26/04/2017 à 11:57

C'est une démonstration de force de la part des États-Unis en Corée. Un sous-marin nucléaire, le USS Michigan, a mouillé dans le port sud-coréen de Busan mardi, alors que Pyongyang célébrait le même jour la naissance de son armée par un exercice "massif" de tirs d'armes conventionnelles. D'après l'agence sud-coréenne Yonhap, il s'agissait du plus important exercice du genre jamais mené par Pyongyang. Le président Trump avait promis d'envoyer dans la région "une armada très puissante".



Et l'USS Michigan n'est pas le seul engin militaire dépêché sur place par Washington. Le porte-avions nucléaire Carl Vinson et son escorte devraient bel et bien arriver d'ici la fin de la semaine dans la péninsule coréenne. Après avoir fait croire à un coup de bluff - Donald Trump avait suggéré que le porte-avions faisait route vers la péninsule alors qu'il avait en fait été dépêché vers l'Australie -, le Carl Vinson participera à des manœuvres avec la marine sud-coréenne.

Objectif : montrer "la détermination forte de Séoul et Washington à punir les provocations nord-coréennes", assure la marine sud-coréenne. Les manœuvres auront lieu en mer du Japon. Par ailleurs, les deux alliés ont également entamé mardi des exercices navals conjoints en mer Jaune.