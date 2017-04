et AFP

publié le 07/04/2017 à 15:26

Un véhicule, décrit par les médias suédois comme une camionnette, a renversé des passants en plein centre de Stockholm, vendredi 7 avril, blessant plusieurs personnes, selon un communiqué de la police suédoise. L'incident, sur lequel la police n'a pas donné plus de détails dans l'immédiat, s'est produit peu avant 13 heures à proximité d'un grand magasin, au croisement d'une grande artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale, Drottninggatan.



Pour l'heure, rien ne confirme un acte terroriste. Certains médias suédois affirment toutefois qu'un homme a été aperçu avec une arme. "Lorsque le camion a foncé dans la foule sur Queen Street, ils ont vu un homme courir avec une arme. Les gens ont fui dans la panique", raconte la radio locale SverigesRadio.

