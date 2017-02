Près de 130 firmes ont soutenu devant une cour fédérale la procédure visant à contrecarrer l'application du décret.

par Bénédicte Tassart publié le 07/02/2017 à 03:02

Plus d'une centaine d'entreprises de la high tech américaine ont déposé une requête en justice contre le décret anti-immigration signé par Donald Trump. Facebook, Microsoft, Twitter, Google ou Netflix sont à l'origine de cette opération coup de poing. Ils viennent en effet contrecarrer l'application de cette mesure limitant l'immigration sur le territoire américain.



Dans ce texte il est écrit que cette décision du président américain inflige des dommages importants au commerce du pays, à l'innovation et à la croissance du secteur des affaires. "Le décret altère les recrutements et prive les industries de talents", arguent notamment les firmes frondeuses. La Silicon Valley emploie des milliers d'immigrants et se dit particulièrement touchée par la mesure anti-immigration prise par le 45e président des États-Unis.