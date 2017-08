San Francisco : un couple achète une rue huppée pour 72.800 euros

publié le 10/08/2017 à 17:50

Ils ont remporté le gros lot. Un couple d'investisseurs a conclu l'affaire de l'année en achetant la rue huppée de Presidio Terrace à San Francisco. Selon The San Francisco Chronicle, la ville de San Francisco a mis aux enchères la rue privée car les riches propriétaires des villas n'ont pas payé leurs taxes foncières, de 12 euros (14 dollars) par an, depuis une dizaine d'années.



La ville a donc bradé la rue dans une mise aux enchères sur internet, en avril 2015, avec un prix de départ de 849 euros (994 dollars). Michael Cheng et sa compagne Tina Lam, qui étaient à la recherche d'une maison à San Francisco, décident de participer à la vente et obtiennent la rue pour 76.800 euros (90.000 dollars). Ils possèdent aujourd'hui les routes, les trottoirs et les parties communes de Presidio Terrace.

Cependant, les résidents millionnaires n'étaient pas au courant de la vente aux enchères ni que leur rue avait été vendue. Ils ne l'ont su qu'il y a quelques mois, en mai 2017. En effet, le couple d'investisseurs veut rentabiliser son investissement en faisant payer aux habitants les 120 places de stationnement de la route circulaire de Presidio Terrace.



En juillet 2017, les 35 propriétaires des villas de luxe ont exigé l'annulation de la vente pour défaut d'impayés sur l'impôt aux autorités de surveillance. Selon Scoot Emblidge, l'avocat de la Presidio Homeowners Association, l'avis d'imposition aurait été envoyé à un comptable ne travaillant plus pour l'association depuis les années 80. Une audience est prévue en octobre 2017.