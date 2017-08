Un Chinois dépense 8.733€ pour un verre de whisky

publié le 03/08/2017 à 08:45

Un touriste chinois a dépensé 8.733€ pour un verre de 2 centilitres de whisky à Saint-Moritz, une station de ski de luxe, en Suisse. Il s'agissait d'un Macallan millésimé 1878. Le Macallan est un spiritueux écossais connu comme le préféré de James Bond. Avant ouverture, la bouteille était estimée à 43.670€.



L'amateur de whisky avait frappé à la bonne porte. Le bar de l'hôtel qui l'a accueilli est inscrit dans le Guinness Book des records pour sa collection de 2.500 whiskies. Le choix du touriste fortuné s'est porté sur le millésime le plus cher de l'établissement. L'alcool consommé avait été conservé 27 ans en fût avant d'être mis en bouteille en 1905.

"Au nez, il a la senteur d'un vieux cognac, avec des notes de Porto. Il fond sur la langue, avant de dégager les notes sucrées laissées par le fût", a témoigné le patron de l'établissement qui s'est permis d'essayer une goutte. Pour rentrer dans ses frais, l'établissement espère servir encore entre 3 et 5 verres.



Après ouverture, une bouteille de whisky perd en qualtié et en valeur à cause de l'oxydation. La durée de conservation varie entre 5 et 10 ans. Le compte à rebours est donc lancé.