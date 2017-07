publié le 19/07/2017 à 16:11

Il donne le tournis depuis quelques semaines. Devenu un jouet incontournable dans les cours de récré, le hand spinner conquiert de plus en plus d'adultes pour ses vertus anti-stress. Mais du côté du Kremlin, cette hélice à trois branches n'aurait rien d'inoffensif. C'est du moins ce qu'a affirmé la chaîne Rossiya 24, un média d'État russe lors d'un reportage consacré à la toupie.



Sur le plateau de l'émission, Alexeï Kazakov, présentateur, et Nikolay Sokolov, chroniqueur, ont étayé la théorie selon laquelle le hand spinner serait une réelle menace pour le Kremlin. Leurs propos ont été repérés par Newsweek, un magazine américain.

Alexeï Kazakov a déclaré que selon les experts, le hand spinner est semblable à un "objet zombifiant" qui "empêche la pensée critique". "Ce n'est probablement pas une coïncidence qu'ils aient commencé à commercialiser des hand spinners au moment où des événements étaient organisés par l'opposition", a-t-il poursuivi.

"La Russie sans Poutine"

En juin dernier, des manifestations contre la corruption avaient été organisées dans tout le pays. Selon le journaliste, la foule qui scandait "La Russie sans Poutine" était armée de... hand spinner. Ces toupies auraient été distribuées aux manifestants par l'opposition. Une façon de soudoyer les jeunes en les attirant avec ce joujou considéré comme maléfique puisqu'il conduirait à "un état hypnotique".



Tout droit venu des États-Unis, cette invention serait donc, selon les dires du média d'État russe, une arme redoutable. "Comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit en anglais et de l'autre côté, pas un mot en russe", précise Nikolay Sokolov défendant ainsi la thèse complotiste. La chaîne de télévision Rossiya 24, qui appartient à l'État, s'illustre comme l'un des médias les plus influents du Kremlin.