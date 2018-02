publié le 20/02/2018 à 16:50

Pénurie de poulet pour KFC au Royaume-Uni. La chaîne de restauration rapide fait face à des problèmes d'approvisionnement depuis qu'elle a changé de prestataire pour la livraison de ses restaurants. A tel point qu'elle a du fermer près de 650 restaurants sur les 900 que compte le pays, selon les chiffres communiqués mardi 20 février.



Les problèmes ont commencé le 13 février, quand DHL a pris en charge le nouveau contrat de livraison des restaurants de la chaîne, à la place de Bidvest qui en avait la responsabilité. Ce changement était déjà critiqué en amont : il a entraîné la suppression de 255 postes chez Bidvest et la fermeture d'un dépôt.

Rapidement, DHL s'est retrouvé submergé par la quantité de livraisons à effectuer, et les petits problèmes s'accumulant ont conduit à une paralysie quasi totale. "C'est un cauchemar logistique pour DHL", a confié un employé de l'entreprise au journal The Sun. Une photo prise à l'intérieur du dépôt de Rugby montre des centaines de cagettes de poulet en attente de livraison.

Les employés encouragés à prendre des vacances

En répercussion de cette pénurie, KFC a du fermer jusqu'à 70% de ses restaurants au Royaume-Uni mardi 20 février. Ceux qui restent ouverts voient leurs horaires restreints et leur carte limitée.



Et pendant que les restaurants sont fermés, les employés sont encouragés à prendre des vacances. Ceux qui ne le souhaitent pas seront quand même payés, a annoncé l'entreprise. Cela n'est valable que pour les restaurants gérés directement par KFC et pas pour les 95% de restaurants franchisés, "mais nous les encourageons à adopter cette position", a assuré KFC.



Mais beaucoup d'équipiers de ces franchisés sont en contrat zéro-heure. Ce type de contrat très précaire, fréquent dans la restauration rapide au Royaume-Uni, permet à l'employeur de faire travailler les employés selon un nombre d'heures variables d'une semaine à l'autre, voire pas du tout s'il n'a rien à lui proposer. Les équipiers de KFC s'inquiètent de voir leurs revenus disparaître le temps que la situation ne soit réglée.



Il est difficile d'estimer ce que cette pénurie va coûter à l'entreprise. D'autant plus qu'il "est trop tôt" pour dire combien de temps tout cela va durer, a reconnu KFC. En attendant, pour ne pas laisser les fans de poulet au dépourvu, elle a créé sur son site internet une page pour suivre la situation. Les restaurants commencent progressivement à rouvrir mardi 20 février dans l'après-midi, a annoncé KFC.

The Colonel is working on it. pic.twitter.com/VvvnDLvlyq — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) 17 février 2018