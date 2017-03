Langue Française, amour et animaux dans la Curiosité

publié le 09/03/2017 à 18:00



La Curiosité Est Un Vilain Défaut est en vacances cette semaine !

Retrouvez les meilleurs moments dé l'émission tout au long de la semaine.



Ce soir, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues vous proposent de découvrir ou redécouvrir :

La langue Française

A l’occasion de la semaine de la langue Française et de la francophonie qui s’ouvre le 18 mars prochain, on défend notre langue sur RTL, avec l’écrivain Erik Orsenna, membre de l’Académie Française.

à cette occasion le quotidien Le Monde publie une série de petits guides de la langue Française, une initiative parrainée par l’écrivain Erik Orsenna.

Petits guides de la langue Française avec Le Monde

L'amour caché de JFK

C’est une date que personne n’a oublié, le 22 novembre 1963, JFK est assassiné à Dallas…un demi-siècle plus tard, on ne sait toujours pas qui a commandité ce meurtre politique, l’histoire d’une femme peut éclairer ce mystère, elle s’appelait Mary Meyer et notre invité, le journaliste Jean Lesieur, a enquêté sur celle qui fût pendant 4 ans l’amour caché du Président américain.

Jean Lesieur publie Un meurtre à Georgetown aux éditions l’Artilleur.

Un meurtre à Georgetown

Les animaux sauvages de Paris

Connaissez-vous les 3000 espèces d’animaux qui peuplent la Capitale ?

Vous allez être étonné : il y a des faucons, des oies cendrées, des renards, des ragondins, des vers à soie, des poissons géants et pas que…Alors que nous sommes nombreux à trouver Paris polluée… on découvre que la capitale est depuis 10 ans un eldorado pour les animaux sauvages !

Pourquoi la nature est de retour en ville et quels sont les animaux qui partagent le quotidien des Parisiens ?



Notre invité le producteur et réalisateur Frédéric Fougea nous raconte tout !

Son film La plus belle Ville du Monde est à retrouver en dvd.

Le livre La plus belle Ville du Monde est paru aux éditions de La Martinière.



La plus belle Ville du Monde