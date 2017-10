publié le 18/10/2017 à 09:16

Il resterait 200 à 300 jihadistes dont quelques Français à Raqqa. La ville connue pour être le fief syrien de Daesh, est tombée aux mains des combattants arabo-kurdes, appuyés par les États-Unis mardi 17 octobre. Le porte-parole de l'offensive de Raqqa s'est exprimé quant à l'avenir des combattants de l'organisation terroriste, "ils ont le choix : se rendre ou mourir."



En ce qui concerne les jihadistes français, ceux qui le souhaitent pourront regagner la France. Cependant, ils seront immédiatement conduits en prison et traduits en justice. Depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, la politique pénale s'est endurcie.

À leur retour, la plupart des combattants de Daesh prendront le chemin d'une cour d'assise spéciale, avec des peines pouvant aller jusqu'à la perpétuité pour ceux qui ont commis des assassinats. Cela concerne aussi les hommes que les femmes.



La question la plus importante est celle de l'avenir des enfants. 500 mineurs français sont recensés en Syrie et en Irak, dont la moitié ont moins de 5 ans. Beaucoup d'entre eux ont grandit dans l'endoctrinement et les violences barbares. Ils seront systématiquement placés et suivis de près par des éducateurs et psychologues. Le ministère de la Justice a déjà commencé à identifier des familles d'accueil pour les prendre en charge.