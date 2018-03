publié le 27/06/2016 à 06:30

À moins de six mois de l'élection présidentielle américaine, voilà deux sondages qui devraient ravir Hillary Clinton. La candidate démocrate enregistre en effet plus de dix points d'avance sur son rival Donald Trump selon un sondage du Washington Post - ABC publié dimanche 26 juin. Dans la course à la Maison Blanche, l'ancienne secrétaire d'État obtiendrait ainsi 51% des votes contre seulement 39% pour le sulfureux candidat du parti républicain. Un écart spectaculaire par rapport à la dernière enquête d'opinion réalisée au mois de mai, qui faisait état de deux petits points d'écart.



Un second sondage cette fois-ci réalisé par NBC - Wall Street Journal prévoit un écart plus réduit entre les deux rivaux (46% contre 41%). La chute du magnat de l'immobilier semble traduire le malaise suscité par sa rhétorique incendiaire. Le sondage du Washington Post indique notamment que près de deux Américains sur trois pensent que Donald Trump n'est pas qualifié pour conduire le pays. Selon eux, ses déclarations sur les femmes, les minorités ou sur les musulmans mettent en lumière ses préjugés. Hillary Clinton maintient d'ailleurs son avantage parmi les Noirs (87% à 5%), les Hispaniques (69% à 22%) et les femmes (52% à 35%).

La candidate démocrate souffre cependant des déboires ayant résulté de l'utilisation d'un serveur privé pour ses courriels quand elle était secrétaire d'État. Le sondage du Washington Post-ABC indique ainsi que 56% des électeurs potentiels désapprouvent la manière dont elle a géré cette question. Son opposant lors des primaires démocrates, le sénateur Bernie Sanders, a dit cette semaine pour la première fois qu'il voterait pour elle le 8 novembre.