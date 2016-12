Alors que la gauche misait principalement sur Dominique Strauss-Khann pour 2012, c'est finalement le "monsieur 3%" de l'époque qui va remporter l'élection face à Nicolas Sarkozy : François Hollande.

par Alain Duhamel publié le 27/12/2016 à 10:36

Le soir du 7 mai prochain, on saura qui est le nouveau président ou la première présidente de la République. Jusqu'ici, tous les scenari prévus ont été balayés. Ça arrive souvent dans l'histoire de la Ve République, comme en 2012, précédée par une déflagration politique en 2011 avec l'affaire DSK. Le favori des sondages est arrêté lorsqu'il monte dans l'avion. Une première dans la vie des journalistes politiques.



Le fait qu'il était favori des sondages ne voulaient pas forcément dire qu'il aurait gagné l'élection. Mais il était très à la mode, il avait été un excellent ministre des Finances, qu'il s'était beaucoup imposé à Bruxelles, qu'il n'y avait que des louanges à son sujet lorsqu'il était à la tête du Fonds monétaire international. Puis avec cette histoire lamentable, assez glauque, brusquement, le ciel est tombé sur la tête de tous les Français strausskhanniens, nombreux à cette époque.



Ce qui était inenvisageable, va être envisagé. "Monsieur 3%" à l'époque, François Hollande, va prendre sa place dans les sondages, puis dans les urnes. Il va finir par gagner. Il faut dire que c'est quelqu'un d'extraordinairement opiniâtre, qu'en campagne, comme Mitterrand et Chirac, il a le sens du contact avec les gens, et est capable de sillonner toute la France.