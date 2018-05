publié le 10/05/2018 à 09:23

C'est le syndrome coréen. Donald Trump entend brutaliser l'Iran comme il a brutalisé la Corée du Nord. En espérant que les mollahs iraniens prennent peur, comme le "Rocket man" coréen qui s'était précipité pour serrer la main de son voisin du Sud. Mais l'Iran n'est pas la Corée du Nord.



La Corée affichait fièrement sa force nucléaire toute neuve, alors que l'Iran fait mine d'y avoir renoncé. La Corée a comme seul ami la Chine, qui la soutient comme la corde soutient le pendu. En revanche, l'Iran fait partie d'un réseau d’alliances solide. La situation de la Corée rappelle la Guerre froide, tandis que la situation de l'Iran évoque irrésistiblement les prémisses de la guerre de 1914-18.

Au Moyen-Orient, nous avons d'un côté l'Iran, la Russie et le Hezbollah. De l'autre, une alliance inédite et encore en partie non avouée entre les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite.

Ce trio est soudé par un ennemi commun : l'Iran. Comme l'Allemagne jadis était le cœur de toutes les détestations de la Triple-Entente. Chacun a des griefs différents, mais tous craignent la montée en puissance de l'Iran dans la région.