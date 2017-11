publié le 24/11/2017 à 15:21

Cette histoire émouvante s'est déroulée en Australie. Lors d'un transfert entre deux établissements médicaux, une patiente en soins palliatifs a émis le souhait de revoir la mer "une fois encore". Les ambulanciers du Queensland Ambulance Service (QAS) ont décidé de faire un détour pour accéder à sa demande et l'amener sur la Hervey Bay dans l'est du pays.



L'histoire, relatée par le média australien 9News jeudi 23 novembre, a ému le pays et les réseaux sociaux. Le Queensland Ambulance Service (QAS) a publié un texte sur Facebook accompagné d'une photo.



"Des larmes ont coulé et la patiente a été très heureuse.(...) Des fois, vous n'avez pas besoin de médicaments, d'entrainement ou de compétences pour faire du bien mais juste d'empathie". Les ambulanciers ont même relevé le dossier du brancard pour que la patiente qu'elle voit l’océan dans les meilleures conditions possibles. La photo a déjà été partagée plus de 60.000 fois.