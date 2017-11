publié le 01/11/2017 à 19:22

Un taxi a renversé des piétons au niveau de Southampton Street, dans le quartier londonien de Covent Garden, aux alentours de 17 heures mercredi 1er novembre. La voiture serait montée sur le trottoir.



On ne connaît pas encore le bilan de cet événement. Selon certains médias britanniques, il y aurait plusieurs blessés. Au moins dix policiers se trouveraient sur les lieux du drame. La police, qui a bouclé la zone, annonce que le conducteur a été arrêté et qu'il n'y aurait pas de danger imminent autour de la ville. Elle traite la situation comme un "accident grave de la circulation". Au lendemain de l'attaque terroriste de New York, au mode d'action similaire, la police londonienne écarte pour le moment la piste terroriste.