La fuite des capitaux, un phénomène mondial

La fuite des capitaux, ce sont des ventes massives d'actions, d'obligations ou même de devises, réalisées par les possesseurs de ces valeurs, qui prennent leurs jambes à leur cou. Ils font sortir leur argent d'un pays donné, par crainte de le voir dévalué ou frappé une fiscalité plus lourde.



En Italie, si la fuite s'est intensifiée ces dernières heures, c'est parce que la probabilité de voir au pouvoir un gouvernement anti-système est désormais élevée. Gouvernement qui pourrait, selon les investisseurs, provoquer une panique financière, voire sortir de l'euro.

La France avait connu cela après l'élection de François Mitterrand. L'Argentine ou la Turquie en sont victimes en ce moment, à cause de leurs fragilités économiques qui inquiètent.

Ces investisseurs qui fuient redoutent de perdre de l'argent. De perdre leur argent, tout simplement. L'épouvantail le plus important, c'est la dévaluation. Si une monnaie dévalue, en effet, celui qui en possède est moins riche, d'un jour à l'autre.



En Italie, la sortie de l'euro reviendrait à une dévaluation de la monnaie, parce que la nouvelle lire se déprécierait face à l'euro. Ce serait d'ailleurs une bonne chose pour les exportateurs et l'économie italienne, mais les épargnants et les investisseurs seraient tondus. Du coup, par crainte de cet événement hypothétique, ils vendent leurs avoirs et les transfèrent à l'étranger.x d'intérêt et pénalise l'économie.