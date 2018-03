publié le 29/09/2016 à 14:24

Sa présence est symbolique. Le président palestinien Mahmoud Abbas assistera vendredi 30 septembre à Jérusalem aux obsèques du prix Nobel de la paix et ancien président israélien Shimon Peres, décédé dans la nuit de mardi à mercredi 28 septembre, ont indiqué des hauts responsables palestiniens.



Sa visite interviendra à un moment où Palestiniens et Israéliens tiennent un dialogue de sourds sur la relance de l'effort de paix moribond. Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se disent prêts à se rencontrer mais se reprochent mutuellement d'empêcher la tenue d'une telle rencontre. Mahmoud Abbas, lassé par des années de vaines négociations sans aucune perspective proche de voir prendre fin l'occupation israélienne et naître l'État indépendant auquel les Palestiniens aspirent, insiste pour qu'une reprise de l'effort de paix s'inscrive dans un cadre international.



Shimon Peres était le dernier survivant des trois récipiendaires du Nobel de la paix 1994 récompensant leurs "efforts en faveur de la paix au Moyen-Orient", concrétisés un an plus tôt par le premier accord d'Oslo. Celui-ci jetait les bases d'une autonomie palestinienne et offrait un espoir de règlement du conflit aujourd'hui largement évanoui.

Le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin avait été assassiné en 1995. Le dirigeant palestinien Yasser Arafat n'avait pas assisté à ses funérailles pour des raisons de sécurité. Mais il avait rendu visite à la veuve de Yitzhak Rabin à Tel-Aviv. Yasser Arafat est mort en 2004.