et Loïc Farge

publié le 28/09/2016 à 08:42

Il était un des pères fondateurs d'Israël. Shimon Peres est décédé dans la nuit du 27 mardi au mercredi 28 septembre. Le fait marquant de sa longue carrière fut la signature des accords d'Oslo en 1993, dont il est un des principaux architectes, et pour laquelle il obtient le prix Nobel de la paix, conjointement avec le Premier ministre de l'époque Yitzhak Rabin et le président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat .Shimon Peres est-il vraiment un homme de paix ? "Il a été malheureusement une immense déception pour les partisans de la paix, qu'ils soient israéliens pour palestiniens", juge Leïla Chahid. "Il a certes joué un rôle important dans la fondation de l'accord d'Oslo (...), mais il a énormément déçu après l'assassinat de Rabin", poursuit l'ancienne ambassadrice de la Palestine à Bruxelles auprès de l'Union européenne. Selon elle, "il n'a pas su poursuivre la mise en oeuvre d'Oslo".



"J'ai été sincèrement et personnellement très déçue lors que Peres a rejoint Ariel Sharon en tant que ministre des Affaires étrangères. Il a un peu abandonné le camp de la paix", poursuit Leïla Chahid. "Son amour du pouvoir était tel qu'il n'a pas parié sur le camp de la paix", insiste-t-elle. "Ariel Sharon a changé Shimon Peres en faucon", affirme-t-elle. "Nous sommes dans une situation absolument tragique aujourd'hui, avec un gouvernement israélien qui est à un million de kilomètres de la paix", se désole-t-elle.