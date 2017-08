VIDÉO - Le Texas et la Louisiane se préparent à l'arrivée de l'ouragan Harvey

publié le 25/08/2017 à 17:48

Les États-Unis retiennent leur souffle. Depuis jeudi 24 août, plusieurs villes du Texas ont été évacuées en préparation de l'arrivée de l'ouragan Harvey, prévue vers ce vendredi 25 août, au soir. Selon le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, la perturbation pourrait devenir un "ouragan majeur" - au moins catégorie 3 sur une échelle qui en compte 5, avec des vents supérieurs à 178 km/h - et "potentiellement mortel" lorsqu'il touchera le continent américain, au Texas.



Les villes côtières de Portland et Port Aransas vont être évacuées. Le maire de Corpus Christi, une commune d'environ 300.000 habitants, a encouragé ses résidents à quitter la ville. Les météorologues prévoient un risque d'inondations soudaines : dans certains endroits, jusqu'à 76 centimètres de pluies sont attendues.

Les personnels et avions d'entraînement de deux bases de la marine américaine, à Corpus Christi et Kingsville dans le Texas, ont été évacués. Ces deux bases devraient se retrouver sur le passage de Harvey.

The Copernicus Sentinel-3A satellite saw the temperature at the top of Hurricane Harvey https://t.co/tE2oZt6M7V via @esa pic.twitter.com/b743DKBzFk — NASAHurricane (@NASAHurricane) 25 août 2017

À Houston, la plus grande ville à se situer sur le passage de Harvey, les responsables ne prévoient pas d'ordonner des évacuations mais s'attendent à des pluies importantes pendant cinq jours. En Louisiane, on se préparait également face au volume d'eau qui devrait tomber du ciel sur la Nouvelle-Orléans, ville très exposée aux inondations. Le gouverneur de l'État, John Edwards, a annoncé que des centaines de bateaux et un demi-million de sacs de sable avaient été placés au large des côtes de la Louisiane.