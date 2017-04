Une Corée réunifiée pourrait être une des plus grandes puissances mondiales

publié le 10/04/2017 à 11:43

Une autre crise internationale se profile, après celle des frappes aériennes sur la Syrie, en Asie cette fois-ci. On l’oublie souvent, mais l’Asie, si elle est une terre de croissance économique, est aussi un foyer de tensions géopolitiques considérables. Notamment à cause de la Corée du Nord, un petit état qui occupe la partie septentrionale de la péninsule coréenne, qui jouxte la Chine à l’Est. Un régime fou, dirigé par une dynastie communiste, c’est saugrenu mais c’est ainsi, les Kim, qui ont installé un culte de la personnalité à côté duquel Mao et Staline étaient des amateurs.



Le pays, régulièrement dévasté par la famine, jette ses maigres forces dans un programme nucléaire militaire, au mépris de ses engagements internationaux. Et voilà qu’un porte-avion américain fait justement route vers la Corée du Nord, pour répondre à un tir de missile qui a eu lieu la semaine dernière. L'un des principaux risques, c'est qu'une algarade militaire entre les États-Unis et Pyongyang, la capitale de Corée du Nord, déstabilise toute la région, en provoquant une réaction en chaîne.

Car tous les voisins redoutent une explosion coréenne. Au-delà des dégâts militaires qu’elle pourrait faire, elle déboucherait sur une confrontation entre les deux grandes puissances mondiales, la Chine, qui soutient Pyongyang, et les États-Unis, alliés de la sœur ennemie, la Corée du Sud. Quant au Japon, s’il s’alarme des foucades de Kim 3, il craint aussi une déstabilisation du régime qui déboucherait sur la réunification coréenne.

Le scénario d'une réconciliation Nord-Sud envisageable ?

On peut très bien imaginer un scénario comme la chute du Mur de Berlin, mais sanglant celui-là, avec un effondrement du régime communiste et une OPA géante du Sud sur le Nord. La zone d’influence chinoise serait alors bouleversée, et le Japon verrait émerger un rival considérable.



Une Corée réunifiée aurait en effet toutes les chances de devenir l’une des premières puissances économiques mondiales. Le Sud est déjà la 9e économie de la planète, après un rattrapage éblouissant qui l’a fait sortir du sous-développement pour devenir quasiment notre égal, en trente ans seulement, grâce à l’essor de ses chaebols, les grands conglomérats comme Samsung, aujourd’hui l’une des premières sociétés mondiales.



Le mariage des deux Corées donnerait alors naissance à un pays de 75 millions d’habitants, une sorte d’Allemagne réunifiée asiatique, dont le nationalisme puissant a été contrarié par la scission et par l’influence des deux grands parrains que sont la Chine et les États-Unis. Le tout dans un continent qui est à la fois le plus dynamique de la planète, mais aussi le plus explosif.