L'ONU appelle à lutter contre les communautés apatrides

publié le 03/11/2017 à 15:58

"Discrimination. Exclusion. Persécution. Ce sont les mots qui s’appliquent le plus souvent à l’existence des minorités apatrides." Dans un rapport intitulé Les minorités apatrides et leur quête de citoyenneté publié vendredi 3 novembre, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) demande aux États d'agir en vu de faire disparaître l'apatridie d'ici 2024.



Bien qu'il soit difficile de donner le nombre exact d'apatrides dans le monde, l'ONU estime que 10 millions de personnes seraient concernées. Et parmi les populations recensées, 75% appartiennent à des groupes minoritaires. Des descendants de migrants, des populations nomades ou bien des groupes victimes de discrimination permanente, ces groupes minoritaires sont plus ou moins connus.

Il y a notamment les Rohingyas en Birmanie, les Kurdes syriens et les Roms en Macédoine. Dans ce rapport, l'ONU donne la parole également des minorités plus discrètes comme les Karana de Madagascar, les Pemba et les Makonde du Kenya, souvent des peuples installés depuis de nombreuses années, sans qu'ils ne soient officiellement reconnues, rapporte l'ONU.

Sans identité, sans nationalité

"Nous voulons avoir la nationalité. Ici, chez nous" témoigne Shaame Hamisi, 55 ans, faisant partie des Pemba au Kenya. Dans le monde, au moins 20 pays ont toujours des lois qui permettent l'apatridie, autrement dit le refus de donner une nationalité à quelqu'un ou de l'en priver d'une manière discriminatoire.





Ces privations de nationalité, souvent massives, engendrent donc des exclusions qui limitent l'accès de ces peuples à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi légal, à la liberté de mouvement et au droit de vote. Et, bien souvent, ces rejets prolongés contribuent à alimenter des conflits, créant le ressentiment, la peur, l'instabilité, chez les minorités ethniques.