L'appel d'une ex-secrétaire d'État pour défendre les homosexuels en Tchétchénie

publié le 23/10/2017 à 20:36

"La France aujourd'hui est une terre d'asile pour les homosexuels Tchétchènes. Il faut aller plus loin". Juliette Méadel, ancienne secrétaire d’État chargée de l’Aide aux victimes, a lancé lundi 23 octobre un appel au gouvernement pour défendre la communauté LGBT en Tchétchénie.



Cet appel fait suite à la mort du chanteur russe Zelimkhan Bakaev annoncée par une Organisation non gouvernementale russe un peu plus tôt ce lundi. La pop star avait été arrêtée par les autorités tchétchènes le 8 août dernier alors que le chanteur assistait au mariage de sa sœur à Grozny, capitale de la République de Tchétchénie.

Sa famille n'avait pas eu de nouvelles depuis. Selon les témoignages recueillis par le Russian LGBT Network, Zelimkhan Bakaev aurait été exécuté 10 heures après son arrestation. À la suite de cette nouvelle, Juliette Méadel a appelé le gouvernement à "demander à Vladimir Poutine de condamner fermement les faits, d'assister et de protéger les victimes."