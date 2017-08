publié le 26/08/2017 à 01:13

C'est désormais officiel, il n'y aura plus de personnes transgenres à rejoindre le Pentagone. Après plusieurs semaines d'hésitations, le président américain a signé vendredi 25 août le décret qui interdit au département de la Défense d'embaucher des militaires transgenres. Par ce document, Donald Trump laisse par ailleurs le soin au Pentagone de décider du sort de ceux qui sont déjà enrôlés dans l'armée américaine.



C'est le 26 juillet dernier que le locataire de la Maison blanche, dans une série de tweets, avait brusquement annoncé sa volonté d'interdire le métier aux personnes transgenres. Donald Trump se justifiant alors en mettant en avant "le fardeau des coûts médicaux énormes" et des "perturbations". Il s'était inévitablement attiré les foudres d'associations défendant les droits des personnes lesbiennes, gay, bi et trans (LGBT), qui dénonçaient une "attaque dans raison" du président américain.

Dans le document signé et transmis au ministre de la Défense, Jim Mattis, ce vendredi, Donald Trump souligne également que le Pentagone ne prendra plus en charge les traitements médicaux des militaires transgenres travaillant déjà au sein de l'armée. D'après les estimations, ils seraient entre 1.300 et 15.000 à servir dans les forces américaines.