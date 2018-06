"Open Food Facts", le site Internet qui décrypte les étiquettes nutritionnelles

publié le 05/06/2018 à 06:12

Savez-vous que ce qui donne la couleur rouge aux fraises Tagada ou à certaines croûtes de fromage ? C'est de la cochenille, petit insecte élevés au Mexique écrasé. On en fait du jus qui colore aussi les saucissons et le tarama. En fait ce jus d'insecte, on le trouve dans 2.940 produits très courant.



C'est le genre d'infos que vous trouvez sur cette base de données. Elle est alimentée par les consommateurs - c'est une sorte de Wikipédia de la nourriture. Elle recense à peu près tout ce qu'on trouve dans les magasins. C'est une association qui la gère.

Si vous voulez, vous pouvez participer. Vous découvrez dans votre rayon une nouvelle sorte de sauce tomate, vous envoyez le code barre, la photo et les ingrédients en détail. Cela permet ensuite aux autres consommateurs d'avoir les informations en deux clics, de chercher quelles sont les céréales le plus sucrées et de comparer.

Pour un consommateur mieux informé

Ces données sont gratuites et reprises par qui veut. Il y a l'appellation Yuka, pour les smartphones, qui les utilise. Désormais, les industriels et certaines grande surfaces jouent le jeu et envoient la composition de leurs produits.



C'est le cas de Fleury-Michon, des magasins U et, depuis ce mardi 5 juin, de Monoprix qui joue la transparence sur les ingrédients de sa marque distributeur.



C'est tout l'espoir du créateur de cette base de données très utile, Stéphane Gigandet : plus les consommateurs ont des informations, plus il y aura de la transparence, plus les fabricants feront des efforts pour réduire, le sel, le gras et le sucre.