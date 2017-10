publié le 28/10/2017 à 04:45

Le procureur réclamait la prison a perpétuité pour avoir provoqué une "épidémie". Cet Italien séropositif de 33 ans a finalement été condamné à 24 ans de prison pour avoir contaminé une trentaine de femmes en moins de dix ans, a annoncé la cour d'assises de Rome vendredi 27 octobre. Après près de douze heures de délibération, le couperet est tombé, l'individu ayant été reconnu coupable d'avoir infligé de graves "lésions" à la majorité de ses victimes, sans exprimer aucun remord.



Valentino Talluto, comptable, se faisait appeler "Hearty Style". Il aurait séduit des dizaines de femmes sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Il avait découvert sa séropositivité en 2006, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir des rapports sexuels non-protégés, prétextant d'être allergique, ou qu'il venait de faire des dépistages. Les enquêteurs ont retrouvé 53 de ses conquêtes, entre 2006 et 2015, date de son arrestation. Si 23 sont restées séronégatives, 30 ont été contaminées, de même que les compagnons de trois d'entre elles et le bébé d'une quatrième.

Parmi ces femmes, beaucoup étaient étudiantes, certaines mères de famille. La plus jeune avait 14 ans au moment du début de leur relation, la plus âgée près de 40. Valentino Talluto a entretenu jusqu'à six relations en même temps. Pour les avocats des victimes, il méritait la réclusion criminelle à perpétuité pour "épidémie" et "coups et blessures volontaires". Pour sa défense en revanche, "il n'a pas cherché à transmettre intentionnellement le moindre virus", a expliqué son avocat Maître Maurizio.