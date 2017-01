Un homme s'est noyé devant une centaine de personnes dans le Grand canal de Venise sous les insultes et sans que personne ne lui porte secours. Un drame qui a été filmé.

27/01/2017

La scène est insoutenable et difficile à croire. Depuis dimanche 22 janvier, une vidéo provoque une vague d'indignation dans toute l'Italie. Sur les images, on distingue un jeune homme qui, sous le regard d'une centaine de passants, se noie dans le Grand canal de Venise. La victime, Pathe Sabally, est un Gambien de 22 ans bénéficiant du statut de réfugié depuis deux ans en Italie.



Plusieurs vidéos, filmées par les passants, montrent alors clairement des insultes venant de la foule. On entend notamment "Afrique ! Afrique !", "Laissez-le mourir !", "Rentre chez toi !" ou encore "C'est une me**e !". Il faut attendre plusieurs minutes pour qu'une personne manifeste l'envie de lui venir en aide : "Lancez-lui des gilets de sauvetage". Depuis un bateau, des bouées sont alors lancées dans l'eau, à proximité de l'homme, qui ne les attrape pas.

Difficile de dire si son geste est intentionnel ou non. Une partie de la presse italienne affirme en effet que l'homme a tenté de se suicider. Un maître-nageur, présent au bord du canal, a voulu sauter dans l'eau pour l'aider mais il a été distrait par une femme sur un bateau lui assurant que la victime faisait "semblant". L'homme était déjà mort lorsque les secours sont arrivés sur place et son corps n'a pu être extrait du canal qu'une heure après le drame.



La direction vénitienne de la Société nationale de sauvetage a expliqué que jeter des bouées à une personne dans une eau à 5°, comme cela était le cas, est inutile car cette température paralyse le corps et rend très difficile le fait de s'emparer de l'accessoire. Il aurait donc fallu que quelqu'un lui vienne en aide physiquement. "Je ne veux pas accuser qui que ce soit mais peut-être que quelque chose de plus aurait pu être fait pour le sauver", a affirmé Dino Basso, le directeur local de la Société nationale de sauvetage, au journal . Une enquête a été ouverte pour examiner d'éventuels manquements dans le déroulement de cette tragédie.